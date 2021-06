© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Erdogan, valutiamo cooperazione con Azerbaigian in settore petrolio in Libia - La Turchia sta valutando di avviare una cooperazione con l’Azerbaigian nel settore del petrolio in Libia. Lo ha detto ieri il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando alla stampa al ritorno dalla visita effettuata nei giorni scorsi in Azerbaigian. A una domanda sulla cooperazione con il Paese del Caucaso nel settore energetico, Erdogan ha risposto: “Al momento abbiamo una solidarietà con l’Azerbaigian, che deriva dai (gasdotti) Tanap e Tap”. “A parte ciò possiamo forse avviare un nuovo processo”, ha proseguito il capo dello Stato turco, citato dall’emittente turca “Trt Haber”. “Possiamo fare questo passo con il nostro caro amico Ilham Aliyev (presidente dell’Azerbaigian) in Libia”, ha aggiunto, affermando di aver fatto una proposta in questo senso all’omologo azerbaigiano. (Res)