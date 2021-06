I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Egitto: Consiglio presidenziale invita Al Sisi a visitare il Paese - Il capo del Consiglio di presidenza libico, Mohamed Menfi, ha invitato il presidente dell’Egitto Abdel Fatah al Sisi a visitare la Libia “il prima possibile”. Lo ha affermato l'ufficio stampa del presidente libico, dopo un incontro ieri a Tripoli con il generale Abbas Kamel, capo dell'intelligence egiziana. Menfi ha sottolineato la necessità che le imprese egiziane possano contribuire alla ricostruzione della Libia e alla cooperazione economica, citando in particolare il comparto energetico. L’incontro, aggiunge la nota, ha discusso dell’attivazione “del comitato tecnico congiunto tra Libia ed Egitto e rafforzare la cooperazione in tutti i campi". Da parte sua, Menfi ha elogiato "il ruolo positivo" dell'Egitto nel promuovere la riconciliazione nazionale tra le parti libiche, in modo da garantire la sicurezza e la stabilità della regione, sottolineando che il rapporto tra i popoli libico ed egiziano è “storico” e che “la sicurezza di Egitto e Libia sono una cosa sola”. (segue) (Res)