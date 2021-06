I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Ennahda, Saied ha il dovere di firmare la legge sulla Corte costituzionale - Il partito tunisino Ennahda ha giudicato necessaria la firma da parte del presidente della Repubblica, Kais Saied, della legge sulla Corte costituzionale per il completamento dell'edificio democratico. Lo riferisce il quotidiano tunisino “La Presse”. Il partito di orientamento islamista moderato ha ricordato che la firma delle leggi è "un dovere imperativo" per il presidente della Repubblica, e una sua esclusiva competenza. In una dichiarazione rilasciata ieri, giovedì 17 giugno, dopo la riunione della sua segreteria politica, Ennahda ha chiesto ancora una volta il dialogo nazionale per porre fine alla crisi e ha accolto con favore i continui sforzi dell'Unione generale del lavoro tunisino (Ugtt) in questa direzione. “Le priorità dei tunisini sono di natura economica e sociale, come la lotta contro la pandemia e le sue gravi conseguenze”, ha affermato il partito tunisino, sottolineando la necessità di concentrarsi sulle preoccupazioni dei cittadini e sulle misure per affrontare la delicata situazione economica e finanziaria. Durante la riunione della segreteria politica di Ennahdha, presieduta da Rached Ghannouchi, presidente del partito, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di misure sociali per accompagnare l'aumento dei prezzi. (segue) (Res)