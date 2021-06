© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mauritania: proteste contro le autorità per chiedere sicurezza - Una centinaia di cittadini mauritani ha protestato ieri sera nella regione di Tojnin per chiedere la fornitura di sicurezza nei quartieri residenziali di Nouakchott, a seguito di un incidente di rapina e stupro. I manifestanti hanno scandito slogan chiedendo alle autorità di intervenire rapidamente per garantire la sicurezza della capitale. Nelle ultime settimane si è assistito a un'escalation di rapine e attacchi con coltelli causando diversi morti, soprattutto nella città di Nouadhibou, mentre il ministro dell’Interno e i vertici della sicurezza hanno promessi nuovi piani per affrontare i crimini. (Res)