I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Eln smentisce sua responsabilità in attentato di Cucuta - L’Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha smentito di essere dietro l’esplosione di un’autobomba avvenuta martedì in Colombia contro un quartiere militare nella città di Cucuta, città al confine nord orientale con il Venezuela, che ha causato il ferimento di 36 persone. La smentita è arrivata in un video ripreso dal quotidiano “El Tiempo”. “Informiamo che nessuna struttura dell’Eln ha a che vedere con l’attacco avvenuto martedì 15 giugno nella città di Cucuta”, afferma un uomo con il volto coperto da un foulard rosso e nero –i colori della bandiera dell’Eln– con impresse le iniziali del gruppo armato. Commentando l’attacco e le sue responsabilità il presidente Ivan Duque aveva dichiarato che le autorità inquirenti stanno al momento valutando due ipotesi: una delle fazioni dissidenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) o membri della guerriglia dell'Eln. (segue) (Res)