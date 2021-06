I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Usa autorizza transazioni legate a Covid-19 - Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che autorizzerà le transazioni legate al Covid-19 per il governo del Venezuela. In un comunicato diffuso dal dipartimento del Tesoro si legge che verranno autorizzate le transazioni legate al Covid che riguardano il governo, operate da banche altrimenti sottoposte a sanzioni, tra cui la Banca centrale del Venezuela. La disposizione, si precisa, non autorizza l’esportazione di beni, tecnologia o servizi militari né tantomeno le transazioni riguardanti la compagnia petrolifera di stato Pdvsa. Le transazioni legate al Covid-19 sono autorizzate anche per i governi di Siria e Iran. (segue) (Res)