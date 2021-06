I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus - E’ morto, la scorsa notte, Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui era stato un’icona prima come calciatore e poi come dirigente. A stroncarlo è stata un’insufficienza cardiaca. Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 4 luglio. A renderlo noto è la famiglia. Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, aveva indossato 444 volte la maglia della Juventus tra il 1944 e il 1961. Poi, dal 1971 al 1990, era stato presidente del club bianconero. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni in forma privata. “Addio, presidentissimo. E’ la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Oggi, 18 giugno 2021, salutiamo per sempre Giampiero Boniperti, che si è spento a Torino, all’età di 92 anni: ne avrebbe compiuti 93 fra pochi giorni, il prossimo 4 luglio”. La Juventus ricorda così Giampiero Boniperti, ex capitano e presidente bianconero. “La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto ciò che il Presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus. Una figura indelebile – scrive il club sul suo sito – che da oggi si consegna al ricordo, perché sui libri di storia del calcio ci è finita già da tempo. Perché quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa parte del Dna della società a cui hai dedicato la vita, vuol dire che il tuo carattere ne è diventato identità e modo di essere. Per sempre”. (segue) (Rin)