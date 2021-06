I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Rt stabile a 0,69, incidenza scende a 19 - Nel periodo 26 maggio-8 giugno 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,69 (range 0,68– 0,73), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore. È quanto emerge - secondo quanto si apprende - dalla bozza Iss sull'andamento dell'epidemia all'esame della cabina di regia. Continua il calo nell’incidenza settimanale (19 per 100.000 abitanti (07/06/2021-13/06/2021) vs 26 per 100.000 abitanti (31/05/2021-06/06/2021) dati flusso Iss). L’incidenza è sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. (segue) (Rin)