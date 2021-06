I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corruzione: Fico, semplificazione non implica cancellazione controlli e presidi legalità - Le posizioni espresse in queste settimane, in particolare sul tema degli appalti, “non tengono conto della possibilità di trovare un punto di equilibrio sugli interessi in gioco: la necessità di una semplificazione del quadro normativo relativo ai controlli sulle procedure degli appalti è innegabile. Tuttavia ciò non implica la cancellazione dei controlli preventivi di legalità, che vanno snelliti e resi più rapidi adattandoli ai contesti”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento in occasione della presentazione della relazione annuale dell’Anac. (segue) (Rin)