I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Speranza, oggi ordinanze per 99 per cento Paese in zona bianca - “Oggi sarò chiamato a firmare delle ordinanze e dai dati che vediamo con queste faremo un altro passo in avanti: il 99 per cento del Paese arriverà in zona bianca, secondo le nostre previsioni”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del convegno "Idee in pratica: per una sanità attenta alle differenze di sesso e genere” organizzato in Senato. Questo risultato è figlio “di una campagna di vaccinazione che sta raggiungendo risultati molto importanti”, ha aggiunto. (segue) (Rin)