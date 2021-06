I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Confcommercio, crollo consumi nel 2020, persi 126 miliardi euro - Con un calo complessivo dei consumi dell’11,7 per cento, pari ad oltre 126 miliardi di euro, il 2020 ha registrato il peggior dato dal secondo dopoguerra. E' quanto emerge dal report sui consumi 2019-2021 dell’Ufficio Studi Confcommercio che analizza l’andamento dei consumi nelle Regioni, con alcune differenze sul territorio: il Nord e il Centro risultano le aree più penalizzate, mentre il Sud, che partiva da una situazione più difficile, ha visto un andamento lievemente meno negativo; Veneto, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna sono le regioni con le maggiori perdite di consumi (dal 13 per cento in su), Trentino Alto Adige, Basilicata, Puglia e Abruzzo sono invece quelle che hanno “contenuto” le perdite con cali inferiori al 9 per cento; significativo il ruolo svolto dalla spesa degli stranieri che ha registrato una riduzione complessiva del 60,4 per cento pari ad una perdita di circa 27 miliardi di cui 23 concentrati prevalentemente nelle regioni del Centro-Nord (Lazio e Toscana in testa). (Rin)