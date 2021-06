Russia: Khodorkovskij, possibile ondata di repressione in vista delle elezioni alla Duma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni dei deputati alla Duma di Stato russa, la cui data è stata ufficializzata dal presidente Vladimir Putin per il 19 settembre, c'è da aspettarsi una nuova ondata di repressione. Lo ha dichiarato l'ex imprenditore russo e fondatore dell'organizzazione Open Russia, Mikhail Khodorkovskij, in un'intervista all'emittente "Dozhd". "Credo che le elezioni saranno particolarmente dure, perché la Duma che verrà formata sarà quella chiamata a garantire il passaggio di potere, anche se questo sarà 'da Putin a Putin', o ad un successore indicato da lui stesso", ha dichiarato l'attivista politico. Il mandato di Putin alla presidenza russa termina nel 2024 e le nuove norme costituzionali ne permettono la rielezione. "Il potere non vuole rischiare in nessun modo, per questo tutte le persone che potevano avere un ruolo nel processo, a cominciare da Navalnyj per proseguire con Pivovarov, si trovano o in carcere o all'estero", ha osservato Khodorkovskij. "Ogni volta, dopo le elezioni, ci diciamo che stanno accadendo cose mai viste. Questa volta possiamo dirlo perché il livello di repressione a cui siamo assistendo non ha precedenti", ha dichiarato l'attivista. (Rum)