Campania: Di Stefano, pieno sostegno a Valeria Ciarambino

- Valeria Ciarambino è una combattente autentica, di quelle che martella ogni santo giorno finché non fa ordine in ciò di cui si sta occupando. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio di Stefano. "Valeria, per me, è anche una cara amica e quindi so per certo che non arretrerà di un millimetro anzi, questa storia le darà ancora più forza per andare avanti perché conferma la bontà delle sue battaglie", ha scritto Di Stefano.(Res)