Sardegna: fondi ai gruppi consiliari, condannati due ex-consiglieri regionali di Rifondazione

- Si è concluso con le condanne a quattro anni e mezzo di reclusione per Ciriaco Davoli, tre anni e mezzo per Giuseppe Fadda e due anni e otto mesi per Luciano Uras il processo a carico di sei ex consiglieri regionali di Rifondazione Comunista accusati di peculato aggravato nell'ambito dell'inchiesta dei fondi ai gruppi consiliari. Reati prescritti, invece, e assoluzione per Ignazio Paolo Pisu, Paolo Antonio Licheri e Paola Lanzi. I giudici hanno accolto in gran parte le richieste del pubblico ministero Marco Cocco che aveva chiesto anche la condanna a 2 anni e 2 mesi per Ignazio Paolo Pisu (difeso dall'avvocato Pierluigi Concas) che però ha usufruito della prescrizione. Cadute anche contestazioni per complessivi 100mila euro nei confronti di tutti e sei gli imputat. Al tesoriere Ciriaco Davoli erano imputati quasi un milione di euro di spese ritenute illegittime sostenute dal gruppo consiliare di Rifondazione. Davoli è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Interdizione per due anni e otto mesi per Luciano Uras. Le contestazioni ai sei ex-consiglieri di Rifondazione riguardavano la legislatura 2004-2009. (Rsc)