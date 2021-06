Ponte Genova: Bono (Fincantieri), dalla città ci aspettiamo lo stesso sostegno garantito durante la costruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova le circostanze erano favorevoli: la tragedia ci ha fatto sentire la responsabilità di contribuire alla risoluzione di un problema molto importante per la città. Così Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, intervenuto oggi ad un convegno della Uilm a Genova. “Noi abbiamo fatto tanto per la città, e da Genova ci aspettiamo riconoscimenti e, in futuro, lo stesso sostegno che le persone ci hanno garantito durante la costruzione del Ponte: un’impresa che ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante la capacità organizzativa”, ha detto.(Ems)