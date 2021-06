Cina: online fino al 22 giugno la Fiera sull'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiera cinese sull'istruzione (China education expo) di quest'anno, che si terrà online fino al prossimo 22 giugno, sarà una piattaforma per gli scambi tra gli enti di formazione cinesi e le loro controparti globali. Lo ha riportato il "Quotidiano del popolo", descrivendo l'evento che ha coinvolto quasi 80 università cinesi e istituti professionali superiori ed oltre 70 istituti da oltre 20 Paesi e regioni. L'evento, con eventi in live streaming, offre anche un servizio di consulenza per l'ammissione agli studenti cinesi che intendono studiare all'estero. (Cip)