Spagna: Goirigolzarri (CaixaBank), sfida economica prioritaria è aumento produttività

- La principale sfida per l'economia spagnola è l'aumento della produttività e si potrà migliorare solo da una politica di offerta che sia di qualità e costante. Lo ha affermato il presidente di CaixaBank, Jose Ignacio Goirigolzarri, nel suo intervento al Circolo dell'Economia in corso oggi a Barcellona. Per il banchiere è giunto il momento di passare "dalla diagnosi all'implementazione" per porre rimedio alle carenze strutturali del Paese ed in questa ottica i fondi del Piano per la ripresa dell'Unione europea rappresentano "una grande opportunità per finanziare questi cambiamenti" puntando sul "capitale umano". Goirigolzarri ha evidenziato che quella attuale è la gioventù più preparata della storia spagnola ma ce ne sono troppi (circa il 30 per cento) che hanno bisogno di acquisire nuova abilità per entrare nel mercato del lavoro. In tal senso, la responsabilità di formare ed inserire i giovani nel mercato del lavoro è una grande responsabilità di cui devono farsi carico non solo le amministrazioni pubbliche ma anche le imprese private. Solo dando una risposta a questo problema sarà possibile raggiungere quelle coesione territoriale che sino ad ora è mancata al Paese. (Spm)