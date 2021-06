Covid: Palù (Aifa), auspicabile presto senza mascherine, almeno all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' auspicabile per tutti togliere la mascherina ma non verrà presa in esame oggi. Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa e membro del Cts, ospite di 'Buongiorno' che ha aggiunto: "Quando affronteremo il problema ci sarà una dichiarazione ufficiale del portavoce oppure una circolare del ministro. La situazione nel nostro Paese sta andando molto bene ma questo non deve farci abbassare la soglia della sorveglianza e dell'attenzione. Dobbiamo quindi continuare ad usare attenzione soprattutto per gli assembramenti. Sia la stagione che l'andamento della curva epidemica che la vaccinazione di massa sono gli elementi che hanno portato a ciò. Ed è quindi sperabile che ci libereremo molto presto della mascherina, almeno all'aperto. Mi attengo alle evidenze scientifiche, se c'è un calo netto come l'attuale, la stagione che favorisce le attività all'aria aperta stagione e quindi non in assembramento o al chiuso sono tutte che favoriscono questa decisione. Quando l'argomento verrà portato lo affronteremo". (Rin)