Scuola: Campidoglio, giunta approva riduzione quote servizi scolastici in zona rossa (2)

Contestualmente alle procedure di verifica, la memoria dà mandato ai Municipi di procedere con l'accantonamento delle quote già versate, che saranno restituite agli utenti che a settembre non usufruiranno più dei servizi o il ricalcolo del credito da compensare per gli utenti che continueranno ad usufruire del servizio. All'inizio del prossimo anno educativo e scolastico, quindi, i genitori degli utenti troveranno la nuova rata adeguata o riceveranno il rimborso. "Abbiamo voluto fortemente questa azione di compensazione per supportare le famiglie in modo concreto e tangibile. Ringrazio la Giunta e gli uffici per il lavoro non semplice che sono chiamati a svolgere in modo da dare ai cittadini un segnale importante da parte dell'Amministrazione", dichiara in una nota la sindaca Virginia Raggi.