Scuola: Campidoglio, giunta approva riduzione quote servizi scolastici in zona rossa (3)

- "Abbiamo lavorato senza sosta per tenere aperti per i bambini con disabilità e bisogni educativi speciali, insieme ad alcuni loro compagni, sia le scuole dell'infanzia che i nidi durante il periodo della zona rossa. Con quest'azione vogliamo dare un supporto, concreto, alle famiglie dei nostri bambini", afferma l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì. "Sostenere le famiglie in questo periodo di ripresa è per noi importante. Con questa memoria diamo indirizzo agli uffici di applicare misure differenziate e adeguate ai cambiamenti nell'utilizzo dei servizi in un anno ancora particolare", conclude l'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle partecipate Gianni Lemmetti. (Com)