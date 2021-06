Spagna: ministra Calvino, vaccinazione a gonfie vele e ripresa economica in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la campagna di vaccinazione va "a gonfie vele" e la ripresa economica "è in corso". Lo ha affermato la vicepremier e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, nel suo intervento alla riunione del Circolo dell'Economia di Barcellona, aggiungendo che le aspettative sono state "soddisfatte". A questo proposito, la ministra ha sottolineato che tutti "devono remare nella stessa direzione" per portare avanti i cambiamenti che saranno resi possibili dai fondi europei "Next Generation Eu" i cui primi 19 miliardi di euro dovrebbero essere disponibili per la Spagna da quest'anno. Per la ministra spagnola questo risultato è stato reso possibile dalla risposta data dal governo con misure come le garanzie di credito statale (Ico), la cassa integrazione straordinaria (Erte) che hanno consentito di sostenere i lavoratori e le famiglie. Tutto questo permetterà una ripresa "su base solida" che deve favorire una reale trasformazione dell'economia riducendo gli squilibri esistenti. Questa trasformazione dovrà fondarsi sulle alcune priorità priorità: continuare con la campagna di vaccinazione, mantenere la stabilità economica e finanziaria, proteggere il tessuto produttivo, l'occupazione e il reddito. In merito al Piano per la ripresa e la resilienza, la ministra ha rivendicato che è "molto ambizioso dal punto di vista quantitativo, qualitativo e temporale. (Spm)