Lussemburgo: Dombrovskis, Piano ripresa renderà economia pronta a prossima generazione

- Gli investimenti previsti dal piano di ripresa e resilienza del Lussemburgo renderanno l'economia del Paese pronta per la prossima generazione. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Congratulazioni al Lussemburgo per aver progettato un piano di rilancio il cui focus sulle transizioni verdi e digitali va ben oltre i requisiti minimi. Ciò contribuirà in modo significativo alla ripresa del Lussemburgo dalla crisi, promettendo un futuro migliore per i suoi giovani investendo in programmi di competenze digitali, formazione per le persone in cerca di lavoro e i disoccupati, oltre ad aumentare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili e sostenibili", ha dichiarato. "Questi investimenti renderanno l'economia lussemburghese pronta per la prossima generazione. È anche positivo vedere i piani del Lussemburgo di investire nelle energie rinnovabili e di digitalizzare ulteriormente i propri servizi pubblici, entrambe aree con potenziale per una solida crescita economica", ha aggiunto. (Beb)