Venezuela: governo, conferenza dei donatori “farsa mediatica”

- Il governo del Venezuela ha definito una “farsa mediatica” la Conferenza internazionale dei donatori in solidarietà con i rifugiati e i migranti venezuelani, ospitata ieri dal Canada. “Il Venezuela condanna con indignazione questa nuova farsa mediatica tenuta a suo nome e chiede la fine degli atti di aggressione politica, economica e comunicativa contro il nostro Paese”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Caracas. In particolare, il governo venezuelano accusa il Canada, l’Unione europea e le agenzie Onu di omettere le cause alla base dell’esodo di milioni di venezuelani, come “l’imposizione di un blocco criminale attraverso sanzioni illegali”. (segue) (Vec)