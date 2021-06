Venezuela: governo, conferenza dei donatori “farsa mediatica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza internazionale dei donatori in solidarietà con i rifugiati e i migranti venezuelani, ospitata ieri dal Canada, ha raccolto oltre 950 milioni di dollari di donazioni. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri del Canada, Karina Gould, al termine dell'evento. “Sono stati raccolti 954 milioni di dollari e più di 600 milioni di dollari in prestiti per soddisfare i bisogni di milioni di persone", ha affermato la ministra. “La comunità internazionale deve continuare il lavoro e mostrare solidarietà ai paesi ospitanti e ai venezuelani negli anni a venire", ha aggiunto. La conferenza, organizzata insieme all’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), è la seconda dopo quella tenuta a Bruxelles due anni fa. Tra le donazioni più ingenti spicca quella degli Stati Uniti, che hanno promesso 407 milioni di dollari. (segue) (Vec)