Venezuela: governo, conferenza dei donatori “farsa mediatica” (3)

- Parlando nel corso dell'evento il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha denunciato l’aumento della xenofobia e delle discriminazioni contro i migranti e rifugiati venezuelani. "I venezuelani affrontano una crescente discriminazione e xenofobia ed è sempre più difficile per loro accedere alla protezione istituzionale. Il Covid-19 ha peggiorato queste sfide (...) soprattutto per coloro che dipendono dal settore informale per sopravvivere”, ha detto Guterres. Al’evento è intervenuto anche l’alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi, il quale ha sottolineato che con la chiusura delle frontiere a causa del Covid-19 i migranti sono ancora più esposti a gruppi irregolari. Grandi ha quindi denunciato un aumento dei furti, delle violenze e delle morti alle frontiere terrestri e in mare”. L’Onu punta a raccogliere 1,4 miliardi di dollari per fare fronte alle necessità di oltre 5,6 milioni di migranti e rifugiati venezuelani e delle comunità ospitanti. (Vec)