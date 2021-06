© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos dei vaccini necessita chiarezza: non esiste che le persone vadano agli hub senza sapere se possono fare la seconda dose in mix. Prima di fare il vaccino è importante ascoltare il medico e valutare il proprio caso. Non chiedete però ai politici se sono a favore del mix vaccinale, deve parlare solo la scienza". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone ad "Agorà". (com)