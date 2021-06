Nigeria: rapiti quattro lavoratori cinesi nello Stato di Ogun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di uomini armati ha rapito quattro lavoratori cinesi impiegati nel cantiere di una ferrovia nello Stato di Ogun, nel sudovest della Nigeria, e ha ucciso la loro scorta. Lo ha reso noto il portavoce della polizia dello Stato di Ogun, Abimbola Oyeyemi, in una dichiarazione. L'attacco è avvenuto mercoledì scorso nel villaggio di Alaagba, nello stato di Ogun, dopo che i lavoratori cinesi hanno subito un'imboscata. "Quattro cittadini cinesi che lavoravano nel cantiere della ferrovia intorno all'area di Alaagba sono stati rapiti da alcuni uomini armati che hanno anche ucciso la loro scorta di polizia", ​​ha detto il portavoce, aggiungendo che la polizia ha lanciato una caccia all'uomo per rintracciare i rapitori e salvare gli ostaggi. I rapimenti a fini di riscatto sono da sempre assai frequenti nel sud della Nigeria, ma ultimamente si sono diffusi anche in altre parti del paese. Nell'aprile scorso due lavoratori cinesi erano stati rapiti in un sito minerario nello stato sud-occidentale di Osun per poi essere rilasciati quattro giorni dopo. Le aziende cinesi stanno lavorando in Nigeria su progetti infrastrutturali multimiliardari che includono miniere, ferrovie, aeroporti e strade. La scorsa settimana il presidente Muhammadu Buhari ha commissionato la linea ferroviaria a scartamento normale Lagos-Ibadan per un valore di 2,5 miliardi di dollari.(Res)