Covid: Inps-Bankitalia-Agenzia entrate, nel 2020 8,9 miliardi a favore delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo anno i lavoratori indipendenti hanno fortemente risentito degli effetti della crisi pandemica: secondo l’Istat a questa categoria di lavoratori è imputabile circa la metà del calo dell’occupazione registrato in Italia nel 2020. Sono i dati della pubblicazione congiunta diffusa oggi dalla Banca d’Italia, dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. “A sostegno di coloro che svolgono l’attività imprenditoriale (titolari di ditte individuali e soci di società di persone), sommando i contributi dell’Inps e quelli dell’Agenzia delle entrate, nel corso del 2020 sono stati complessivamente erogati circa 8,9 miliardi: quasi il 50 per cento dei beneficiari ha percepito sia il bonus Inps sia almeno uno dei contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle entrate, mentre il 30 per cento ha avuto accesso al solo bonus Inps”, si legge nella nota, che evidenzia come nel complesso coloro che hanno percepito almeno un bonus hanno ricevuto in media 2.440 euro a testa nel 2020. (Rin)