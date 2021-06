Germania: ministra Difesa, cattiva condotta Forze armate rischio per reputazione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di “cattiva condotta” delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) “mettono a repentaglio la reputazione positiva” del Paese. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, durante il discorso che ha tenuto oggi all'Accademia per il comando della Bundeswehr, con sede ad Amburgo. Come riferisce il gruppo editoriale Rnd, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha fatto riferimento alla vicenda che ha coinvolto un plotone di granatieri corazzati (Panzergrenadiere), ossia fanteria meccanizzata, di stanza a Rukla in Lituania nel quadro della missione della Nato Enhanced Forward Presence (Efp). L'unità è stata fatta rientrare in Germania a seguito delle gravi accuse a carico di parte del personale. Nel corso di una festa, alcuni militari avrebbero intonato canti del nazionalsocialismo, pronunciato frasi antisemite e xenofobe e commesso uno stupro, filmando la violenza. Inoltre, parte delle munizioni in dotazione al plotone sarebbe scomparsa. (segue) (Geb)