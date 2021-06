Lussemburgo: Gentiloni, da piano ripresa miglioramenti in vari settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il suo contributo finanziario sia di dimensioni relativamente limitate, il piano di ripresa e resilienza del Lussemburgo è destinato a fornire miglioramenti reali in una serie di settori. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Sebbene il suo contributo finanziario sia di dimensioni relativamente limitate, il piano di ripresa e resilienza del Lussemburgo è destinato a fornire miglioramenti reali in una serie di settori. Particolarmente positivo è il forte focus sul sostegno alla transizione climatica del Granducato, con importanti misure per incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici e aumentare l'efficienza energetica negli edifici", ha spiegato. "I cittadini trarranno vantaggio dalla spinta per potenziare i servizi pubblici digitali e fornire alloggi più convenienti. Infine, accolgo con favore il fatto che il piano includa passi significativi per rafforzare ulteriormente il quadro antiriciclaggio e la sua applicazione", ha aggiunto. (Beb)