Giustizia: Modena (FI), raccolta firme stimolo, governo porterà avanti impegno

- "Prendo atto del fatto che la raccolta di firme sulla giustizia sia considerato una sorta di stimolo da parte delle forze politiche di centrodestra che sostengono il governo". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia a palazzo Madama. "Gli emendamenti, per esempio, per il processo civile sono arrivati e, sicuramente, il lavoro dovremo farlo in Senato, perché queste riforme devono essere ultimate entro la fine dell'anno. Sono sicura che il governo Draghi porterà avanti questo tipo di impegno e il Parlamento farà questo tipo di strada - prosegue -. In modo specifico, vorrei ricordare che noi abbiamo ancora sulla schiena leggi come la prescrizione e lo spazzacorrotti, che noi chiamiamo 'spazzagiustizia', votato dal governo gialloverde. Inoltre, come esponente di Forza Italia, dico che ci farebbe piacere che la stessa forza e la stessa volontà siano messe per l'approvazione della normativa sulla proposta della Commissione d'inchiesta da noi avanzata, sul rapporto fra politica e magistratura, con particolare riferimento alla condanna di Berlusconi, che per noi rimane ancora incomprensibile e soprattutto immotivata". (com)