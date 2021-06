Russia: ministro Esteri Lavrov, con Bielorussia visione comune su processo integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Bielorussia hanno una visione comune su come andare avanti in tutte le aree di cooperazione, comprese le questioni relative all'integrazione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, aprendo i negoziati con l'omologo bielorusso, Vladimir Makei. "Abbiamo una visione comune su come andare avanti in tutte le aree, comprese le questioni dell'integrazione, il coordinamento in politica estera nell'ambiente molto difficile nel mondo di oggi", ha affermato. "Ieri abbiamo avuto anche l'opportunità di parlare dopo il nostro incontro bilaterale con gli ambasciatori dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti. Abbiamo discusso di temi chiave della situazione internazionale", ha aggiunto il ministro. Lavrov ha precisato che all'incontro è stata delineata una valutazione del vertice, svoltosi il 16 giugno a Ginevra tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden. (Rum)