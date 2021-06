Montenegro: esponente Df Mandic, la maggioranza non esiste più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Montenegro aveva approvato nel 2009 una Dichiarazione su Srebrenica, dove non viene nominata la parola "genocidio" per gli eventi avvenuti nella cittadina bosniaca durante il conflitto degli anni Novanta. Il termine è stato discusso in una delle sedute parlamentari a Podgorica a fine 2020 provocando un acceso dibattito in aula fra i deputati del Partito bosgnacco e quelli del Fronte democratico, rappresentativo della componente serba nel Paese. Lo scorso 24 maggio il premier del Montenegro Zdravko Krivokapic ha definito "chiara" la propria posizione nel ritenere che a Srebrenica è stato compiuto un genocidio. Il premier ha anche inoltrato al Parlamento la proposta di rimozione del ministro Leposavic. (Seb)