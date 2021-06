Ue: viceministro ceco, concentriamo focus su trio Moldova-Ucraina-Georgia del Partenariato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova, insieme ai suoi vicini Ucraina e Georgia, occupa un posto più importante nel Partenariato orientale e la Repubblica Ceca punta su questo "trio". Lo ha detto il vice ministro degli esteri della Repubblica ceca, Ales Chmelar, in visita a Chisinau, durante un evento pubblico, citato dall'agenzia moldava d'informazione "Moldpres". Secondo il viceministro, vista la presidenza che la Repubblica Ceca avrà nel Consiglio europeo del prossimo anno e il rapporto con il Partenariato orientale, bisognerà trovare un equilibrio tra il trio Moldova, Ucraina e Georgia e gli altri Paesi. "Il vertice del Partenariato orientale è previsto a Bruxelles a dicembre e - afferma il funzionario ceco - in quest’occasione i sei Stati dovrebbero presentare una dichiarazione congiunta”. Chmelar ha affermato che il Partenariato orientale non è stato creato come una struttura contro un Paese ma per fornire assistenza. "Non è un'alleanza di sicurezza, geopolitica, ma un tentativo di mantenere i Paesi membri vicini all'Ue e di aiutarli in base alle loro decisioni", ha sottolineato il viceministro.(Rob)