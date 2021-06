Lavoro: Letta, riequilibrare la società a favore dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del Covid-19 ci insegna che è necessario riequilibrare il dibattito e la società a favore dei giovani, una generazione alla quale dobbiamo saper ridare fiducia affinché svolga ruoli importanti nella costruzione del futuro. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta nel quadro della conferenza Jacques Delors, istituto parigino che ha fondato e presiede e che nella capitale francese ha organizzato oggi una conferenza sul tema "Ripartire con l'Europa". "In questo periodo di pandemia la generazione dei giovani è stata più sacrificata di altri e vive una situazione di marginalità che va dal lavoro al suo ruolo nella società", ha detto l'ex premier, osservando che "nella percentuale globale della società ci sono molti meno giovani" implicati in ruoli decisionali e che si assiste a idee politiche "portate da non giovani". Il Covid ci porta a "riequilibrare il tutto" in loro favore affinché i giovani possano giocare ruoli importanti, ha detto Letta. (Frp)