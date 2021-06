Camera: lunedì incontro strage di Ustica, "Il dolore e la politica" con Fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati, in collaborazione con l'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, organizza l'incontro "Il dolore e la politica. Le azioni delle associazioni e il ruolo delle Istituzioni". L'evento in videoconferenza - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - si svolgerà lunedì 21 giugno 2021, alle ore 17.30 presso la Sala della Regina e sarà moderato da Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del "Corriere della Sera". Parteciperanno Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, il sociologo Franco Ferrarotti, lo scrittore e sociologo Luigi Manconi, lo storico Giovanni De Luna, la sociologa Gabriella Turnaturi e il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Interverrà il presidente della Camera, Roberto Fico. (Com)