- Al 50,1 per cento della popolazione della Germania, ossia 41,6 milioni di abitanti, è stata somministrata almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19. La seconda fiala è stata iniettata a 24,6 milioni di tedeschi, pari al 26,9 per cento del totale. È quanto comunicato dal ministro della Salute tedesco, Jens Sopahn, che ha definito i dati “un'importante traguardo” per il proprio Paese. (Geb)