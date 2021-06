Agroalimentare: Coldiretti, spesa delle famiglie ai massimi dell’ultimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spesa alimentare delle famiglie ai massimi dell’ultimo decennio: l’emergenza pandemica ha determinato un incremento del 2,9 per cento nel primo trimestre del 2021, a causa delle serrate e delle restrizioni agli spostamenti. Questo il commento della Coldiretti ai dati Ismea, che evidenziano un andamento positivo degli acquisti alimentari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La “star del carrello” durante la pandemia, si legge in una nota, è rappresentata da vino e birra, con un aumento record degli spumanti pari al 55 per cento. Il trascorrere delle settimane in casa, secondo la Coldiretti, ha modificato l’atteggiamento dei consumatori nei confronti del cibo, con un graduale ridimensionamento dell’interesse iniziale con la pandemia per i prodotti conservabili (surgelati e scatolame) e da “scorta dispensa”: il risultato è che sono i prodotti freschi sfusi a trainare la crescita dei consumi con un incremento del 3,7 per cento. (Com)