Roma 2021: Bettini (Pd), presenza Raggi ha impedito accordo con M5s, Zingaretti ha deciso da sé

- "A Roma la presenza di Raggi che non ha governato bene ha impedito qualsiasi accordo". Lo dice Goffredo Bettini del Pd in una intervista a "Il Corriere della sera". "Zingaretti ha deciso in piena autonomia - aggiunge -. Nessuno lo ha costretto" a rinunciare a correre da sindaco. "Non ha rischiato la crisi di governo del Lazio. Sta lavorando in modo esemplare sui vaccini, sulla ripresa economica e sull'occupazione, sulle politiche per i giovani. Gualtieri, poi, è stato ministro dell'economia e ha salvato l'Italia. Su Roma - conclude - abbiamo messo in campo il meglio. Guai, tuttavia, a dare la sensazione che la vittoria sia scontata". (Rer)