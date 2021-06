Roma 2021: primarie, Battaglia "Caudo polemizza con Pd ma ci governa e lo appoggia in municipi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io rispetto Caudo ma non capisco: polemizza con il Pd con cui governa da anni e poi nei municipi sostiene i candidati di quel partito. Parla di cose collettive e poi si candida in piena solitudine. Vuole dire la sua su Roma e poi dice che dopo le primarie se ne torna all'università. Uno strano modo di agire per uno che vuole rappresentare la sinistra civica". Lo dice la candidata per Liberare Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Imma Battaglia, in una intervista a "Il Manifesto". "Lancio una proposta: usiamo le primarie per stabilire un criterio di valutazione oggettivo fra gli esponenti del mondo della sinistra civica e poi con Grancio, Caudo e Zevi, proseguiamo il percorso di una lista insieme alle comunali", conclude. (Rer)