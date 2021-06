Roma 2021: Gualtieri, io a Spin time per risolvere problemi, Raggi volta spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto tra i sette candidati alle primarie del centrosinistra per il sindaco che si è tenuto nello stabile occupato Spin time "lo ha organizzato la coalizione, ma è giusto che chi vuole fare il sindaco vada dove ci sono i problemi e non si volti dall'altra parte come fa Raggi". Lo dice il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in una intervista a "Leggo". "A Roma in questo caso di problemi ne abbiamo tre: emergenza casa per migliaia di famiglie, occupazioni, assenza di spazi sociali e culturali. Io ho portato le mie proposte su tutti e tre", ha aggiunto. Alla domanda se il dibattito in un luogo occupato non legittimasse di fatto l'illegalità, Gualtieri ha risposto: "Ci batteremo contro ogni illegalità e infiltrazioni di criminalità. Vogliamo anche istituire una Agenzia per la casa". (Rer)