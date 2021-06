Roma 2021: Gualtieri, Zingaretti è un fratello, se io eletto Campidoglio e Regione collaboreranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti è un fratello tutte le decisioni sono state prese insieme, sulla strategia e sulla squadra. La cosa importante è che quando sarò eletto Comune e Regione collaboreranno finalmente per il bene di Roma" . Lo dice il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco Roberto Gualtieri in una intervista a "Leggo". "Il fallimento dell'attuale giunta è dovuto anche ai continui contrasti del Campidoglio con la Regione", conclude. (Rer)