Qatar: a maggio obbligazioni estere a quota 22 miliardi di dollari

- Il valore totale di obbligazioni e buoni del tesoro esteri detenuti dalla Banca centrale del Qatar ha raggiunto, alla fine dello scorso maggio, i 22 miliardi di dollari, pari al 39,3 per cento delle riserve internazionali totali dell’emirato. È quanto emerge da dati pubblicati dal portale informativo "Alkhaleejonline". Di questi, 8,5 miliardi sono stati investiti in titoli del debito sovrano statunitense. La quota posseduta dal Qatar del debito sovrano Usa ha raggiunto la cifra corrente lo scorso mese di aprile, aumentando dell’82,7 per cento su base annua. (Res)