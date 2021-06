Emirati: Dubai, a maggio transazioni immobiliari in aumento del 197 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di maggio le transazioni immobiliari a Dubai sono aumentate del 197 per cento su base annua, nel quadro di una progressiva ripresa dal rallentamento causato dalla pandemia di Covid-19. È quanto emerge da dati del governo dell’emirato, citati dal quotidiano emiratino "The National", secondo cui il valore totale delle transazioni nel mese in questione ha raggiunto i 21,8 miliardi di dirham (5,93 miliardi di dollari). Di questi, 11,03 miliardi di dirham erano transazioni di vendita e 6,52 miliardi erano offerte di mutui, secondo i dati. Le transazioni totali nel mese di riferimento sono state 6.021, tra cui 5.359 vendite. (Res)