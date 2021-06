Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 18 giugno, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: audizione Presidenti di Circoscrizione su modifiche e regolamento per la gestione sociale in convenzione impianti sportivi di proprietà del ComuneOre 11 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: ratifica deliberazione 413/21 "Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazioni. III provvedimentoOre 13 - conferenza CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza della VI Commissione. Odg: interpellanze 1) "Non solo orti abusivi, anche sfasciacarrozze in lungo Stura Lazio!"; 2) " il parco di Villa Genero è un dono sprecato"; 3) cosa ha fatto l'ex sindaco Sambuy per meritarsi tutto questo? 4) aree gioco bambini: richiesta di intervento di manutenzione ordinaria; 5) nessuno vede che i lampioni sono sempre accesi con orari lunghi anche in estate! (Rpi)