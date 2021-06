Medio Oriente: colloquio Blinken-Lapid, focus relazioni israelo-palestinesi e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri di Israele, Yair Lapid, per discutere “le opportunità e le sfide in corso” nello Stato ebraico e nella regione. Lo riferisce un portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Il segretario ha discusso l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, l'importanza delle relazioni bilaterali Usa-Israele e la necessità di migliorare le relazioni israelo-palestinesi in modi pratici”, spiega Price. I due hanno “condiviso opinioni sulle opportunità di approfondire gli sforzi di normalizzazione e sulle questioni di sicurezza regionale, compreso l'Iran”. Blinken e Lapid hanno sottolineato “la forte partnership tra gli Stati Uniti e Israele e l'incrollabile sostegno dell'America alla sicurezza di Israele”, conclude il portavoce del dipartimento di Stato. (Res)