Sud: ministro Messa, gli studenti non devono scappare ma trovare motivazioni

- Il ministro della Ricerca, Maria Cristina Messa, in una intervista a "Il Mattino" ricorda che "con il precedente ministro, si è avuto un aumento di iscrizioni al Sud. Studenti e giovani devono trovare motivazioni e non scappare". Essenziali "servizi e welfare che siamo cercando di promuovere anche attraverso Pnrr". "Un altro aspetto su cui lavorare, - continua - ma non solo al Sud, perché la situazione è a macchia di leopardo, consiste nel rilanciare e scegliere i punti forza dei singoli Atenei, non più in grado di essere bravi su tutto. In ognuno l'offerta formativa e la composizione dell'attività accademica deve essere diversa dalle altre. Con i fondi messi a bando per partecipare alle attività e gli obiettivi dati, le Università del Sud se la possono giocare, cercando di attrarre scienziati, ricercatori, professori, umanisti. È un'occasione d'oro". Poi spiega da dove vuole cominciare e come pensa di integrare un approccio scientifico e umanistico: "Con i dottorati in Beni culturali, per esempio: nel Pnrr è prevista una dotazione consistente. E, in questo ambito, la formazione e la ricerca sono per forza miste perché spaziano dalle tecnologie alla storia dell'arte alle tecniche pittoriche. In altri corsi classici di Ingegneria vengono inseriti crediti di filosofia". In merito invece agli stereotipi di genere, "con il ministro Patrizio Bianchi siamo al lavoro per iniziare dalle scuole, addirittura dall'asilo. Gli stereotipi fanno quasi parte del nostro patrimonio genetico", ha concluso Messa.(Res)