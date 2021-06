Sardegna: arriva dal Qatar la possibilità di rilancio per il Porto Canale di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe arrivare dal Qatar la possibilità di rilancio per il Porto Canale di Cagliari. La Qterminals, società qatariota, sta infatti trattando la concessione dello scalo commerciale: nei giorni scorsi una delegazione della società, composta dal direttore commerciale e il direttore operativo, Nadeem M. Mian e Mrityunjay Dhawal ha visitato l'infrastruttura accompagnati dai vertici dell'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna. L'interesse della società per il Porto canale di Cagliari era iniziato lo scorso autunno con la richiesta di una serie dossier e, indubbiamente, il sopralluogo allo scalo rappresenta un segnale positivo come ha confermato anche il presidente dell'Autorità portuale, Massimo Deiana. Potrebbe essere la volta buona dopo l'abbandono della Cict, il bando dell'Authority e l'interesse, mai concretizzato, di altre società come la Pifim e la Dp World di Dubai? L'Autorità portuale parla di un "primo passaggio rilevante in vista di una possibile richiesta di concessione del compendio e del potenziale rilancio del traffico e dell'occupazione". Una possibilità di tornare operativi per i 210 lavoratori licenziati dalla Cict e i circa 700 addetti dell'indotto. La trattativa è supportata da Invitalia in coordinamento con il ministero dello Sviluppo economico, con il coinvolgimento dell'Ambasciata italiana in Qatar e dell'ambasciata del Qatar in Italia. QTerminals è nata nel 2016. A fine giugno del 2019 ha movimentato oltre tre milioni di container, 175mila veicoli e 3.500 navi. I soci sono Mwani Qatar (51 per cento) e Milaha (49 per cento). (Rsc)