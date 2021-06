Libia: governo stanzia 10 milioni di dinari per il Consiglio presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del governo di unità nazionale della Libia guidato da Abdulhamid Dabaiba ha emesso la decisione numero 124 del 2021 per stanziare un importo di 10 milioni di dinari (equivalenti a circa 1,87 milioni di euro) a beneficio del Consiglio presidenziale. La decisione prevede la "destinazione dell'importo in detrazione dal capitolo quinto del bilancio, ‘spese di emergenza’, al fine di fornire i principali bisogni e le attrezzature necessarie per l'organo amministrativo del Consiglio di presidenza". (Lit)