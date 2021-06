Sardegna: dal 1 luglio al 28 agosto ad Alghero la IV edizione della rassegna JazzAlguer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta edizione di JazzAlguer si aprirà, dunque, giovedì 1 luglio: il compito di tenere a battesimo la manifestazione, alle 21.30 nello spazio di Lo Quarter, spetta ai Melodrum, rodata formazione isolana composta da Salvatore Spano al pianoforte, Salvatore Maltana al contrabbasso e Francesco Brancato alla batteria. Domenica 4 luglio, la rassegna lascia le mura di Alghero e si trasferisce per una sera a tredici chilometri di distanza, nel suggestivo scenario del Nuraghe Palmavera, tra i siti più importanti e significativi della civiltà nuragica. A risuonare tra i blocchi di calcare e arenaria sarà la musica del trio dell'arpista e compositrice Marcella Carboni che, affiancata da una coppia di musicisti del calibro di Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria, presenterà in due diversi set - alle 19 e alle 21.30 - la sua ultima fatica discografica: "This is not a Harp". Venerdì 9 luglio si ritorna negli spazi di Lo Quarter per il concerto di uno dei talenti più cristallini e originali degli ultimi anni: alle 21.30 salirà sul palco la pianista siciliana Sade Mangiaracina per presentare "Madiba", il suo recente omaggio discografico (pubblicato lo scorso marzo dalla Tuk Music) a Nelson Mandela, narrazione in musica del grande attivista sudafricano attraverso le principali vicende della sua vita. Rimandata l'anno scorso a causa della pandemia, giovedì 15 luglio (sempre alle 21.30) si recupera la finalissima della terza edizione di JazzAlguer Mediterrani, il contest internazionale riservato a giovani band dell'area mediterranea: non un semplice concorso musicale ma, negli intenti degli organizzatori, un'occasione di dialogo e di integrazione culturale. In palio un premio di tremila euro per sostenere una registrazione discografica o per fare da prezioso supporto per una tournée. (Rsc)